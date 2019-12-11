  1. Пятый канал
  4. Звезда «Дома-2» Рита Керн в розовом белье показала упругие ягодицы

Звезда «Дома-2» Рита Керн в розовом белье показала упругие ягодицы

, 16:51 | Мия Субботина Видео 1 144

Девушка разместила в соцсети видео и порассуждала о пяти языках любви.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @mrs.ritakern

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Маргарита Керн, известная своими пышными формами, побаловала подписчиков откровенным роликом. Девушка предстала в розовом белье и продемонстрировала фанатам в Instagram свои аппетитные ягодицы. Образ звезды дополнили кроссовки и в тон белью розовая шапка.

«Прочитала книгу, пять языков любви. Общий смысл что он у нас разный: время, помощь, подарки, прикосновения, слова. И если вы хотите улучшить отношения со своей второй половинкой или близкими, то нужно узнать свой и их язык», — посоветовала звезда.

Instagram @mrs.ritakern

На очередной соблазнительный пост пользователи соцсети отреагировали ожидаемо. Мужчины восхитились аппетитными формами экс-участницы телестройки и оставили комплименты в ее адрес.

«Формы — самый сок»;

«Невероятно»;

«Какие большие… люблю тебя, детка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обнаженная звезда «Дома-2» в образе секс-рабыни рассорила фанатов.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.57
-0.01 70.46
0.07
Звезды знают: Где можно встретить свою идеальную вторую половинку?

Последние новости

17:59
Американские ученые выяснили, что снится человеку незадолго до смерти
17:47
Россияне смогут обращаться в больницы без полиса ОМС
17:44
Ностальгическое шоу «Легенды РЕТРО FM» состоится в Москве 14 декабря
17:40
Виктория Романец выложила аппетитное фото в обтягивающем боди
17:35
В Ростове Дед Мороз прокатился в санях, прикрепленных к автомобилю
17:10
«У него были романы»: Бронзова рассказала, как Борис Щербаков поменялся в браке

Сейчас читают

Как живет после выхода из колонии звезда «Дома-2» Анастасия Дашко
Гороскоп на 11 декабря: растущая Луна добавит сил и бодрости
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]