Звезда «Дома-2» Рита Керн в розовом белье показала упругие ягодицы

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Маргарита Керн, известная своими пышными формами, побаловала подписчиков откровенным роликом. Девушка предстала в розовом белье и продемонстрировала фанатам в Instagram свои аппетитные ягодицы. Образ звезды дополнили кроссовки и в тон белью розовая шапка.

«Прочитала книгу, пять языков любви. Общий смысл что он у нас разный: время, помощь, подарки, прикосновения, слова. И если вы хотите улучшить отношения со своей второй половинкой или близкими, то нужно узнать свой и их язык», — посоветовала звезда.

Instagram @mrs.ritakern

На очередной соблазнительный пост пользователи соцсети отреагировали ожидаемо. Мужчины восхитились аппетитными формами экс-участницы телестройки и оставили комплименты в ее адрес.

«Формы — самый сок»;

«Невероятно»;

«Какие большие… люблю тебя, детка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обнаженная звезда «Дома-2» в образе секс-рабыни рассорила фанатов.