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Лена Миро разнесла в пух и прах «Мисс Москву—2019» и обвинила ее во лжи

, 19:00 | Карина Бернтгольц Видео 29

Блогер призналась, что считает девушку абсолютно непривлекательной. Кроме того, у журналистки вызывают вопросы слова столичной красавицы.

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Фото, видео: ВКонтакте @lena.miro; Instagram @vladlenaboo, @missmoscow_official

Популярный интернет-блогер Лена Миро оценила внешность победительницы конкурса красоты «Мисс Москва-2019». Жюри присудили первое место 23-летней Владлене Богомоловой, однако, по мнению журналистки, девушка не заслуживает короны.

Миро призналась, что не согласна с результатами конкурса. Она считает первую красавицу Москвы не очень привлекательной.

«Мне одной она напоминает провинциальную клушу из Эскортограма? <…> Мне кажется, организаторы конкурса снимают своих участниц с шестов в стрип-клубах для пролетариата и приводят этих бедных девушек побороться за звание «Мисс Москва», — резко высказалась публицистка.

Кроме того, блогер усомнилась в словах Владлены Богомоловой, заявившей об окончании института таможни. По мнению журналистки, такого учебного заведения в России нет.

«Так, нынешняя королева красоты столицы утверждает, что окончила „институт таможни“ (учебного заведения с таким названием в реестре российских вузов нет), но по профессии не работает, занимается танцами и мечтает стать актрисой», — напомнила Миро.

В заключение своей статьи она обратилась к подписчицам с просьбой прислать собственные фотографии. Журналистка намерена определить «Мисс своего блога».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто она — победительница конкурса «Мисс Москва — 2019».

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