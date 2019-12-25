Женщина упала со скалодрома в Петербурге с восьмиметровой высоты

Жуткий инцидент произошел на одном из скалодромов Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, тренер спортивного клуба рухнула на пол с восьмиметровой высоты. После инцидента ей срочно потребовалась медицинская помощь.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из городских клиник в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девушка рухнула с рекламного щита, установленного возле дома 5/6 на Камергерском переулке в Москве. Инцидент произошел в центре столицы напротив Московского художественного театра имени Чехова.