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  4. Женщина упала со скалодрома в Петербурге с восьмиметровой высоты

Женщина упала со скалодрома в Петербурге с восьмиметровой высоты

, 20:50 | Карина Бернтгольц 98

В результате ЧП пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Фото: www.globallookpress.com / Markus Scholz

Жуткий инцидент произошел на одном из скалодромов Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, тренер спортивного клуба рухнула на пол с восьмиметровой высоты. После инцидента ей срочно потребовалась медицинская помощь.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из городских клиник в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девушка рухнула с рекламного щита, установленного возле дома 5/6 на Камергерском переулке в Москве. Инцидент произошел в центре столицы напротив Московского художественного театра имени Чехова.

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