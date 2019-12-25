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Шуфутинский похудел на 30 килограммов и изменил стиль ради молодой возлюбленной

, 22:29 | Карина Бернтгольц Видео 155

Новая избранница артитста — танцовщица его коллектива «Атаман» Светлана Уразова.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @ks_96o6

Советский и российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский после смерти жены снова влюбился. Его сердце покорила танцовщица коллектива «Атаман» Светлана Уразова. Избранница певца моложе его на 30 лет, однако это не мешает влюбленным понимать друг друга с полуслова.

Как выяснилось, Уразова мотивирует музыканта заниматься собой. Шуфутинский всерьез озаботился своим здоровьем. Он стал контролировать свой рацион питания, заниматься спортом, в том числе ходить в бассейн.

В результате продолжительных занятий звезде удалось сбросить 30 килограммов и значительно улучшить свое самочувствие, сообщает KP.RU.

Свою явно изменившуюся к лучшему фигуру Шуфутинский продемонстрировал на международном фестивале «Легенды Ретро FM», где в очередной раз появился с Уразовой. Гости вечера обратили внимание, что мэтр шансона не только сбросил вес, но изменил свой привычный стиль, отдав предпочтение модным трендам.

На сцену он вышел в ярком пиджаке с блестящими пайетками и молодежных кроссовках. По слухам, 71-летний исполнитель теперь ходит на шопинг в один бутик с Филиппом Киркоровым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, по мнению Шуфутинского, нужно встречать Новый год.

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