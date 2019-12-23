  1. Пятый канал
  4. «Сегодня в нашей семье праздник»: Брежнева посвятила трогательный пост сестрам

«Сегодня в нашей семье праздник»: Брежнева посвятила трогательный пост сестрам

, 10:51 | Мия Субботина Фото 66

Певица опубликовала семейные кадры с празднования юбилея своих младших сестер.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @ververa

Певица Вера Брежнева трогательно поздравила своих младших сестер с днем рождения. Артистка опубликовала совместное фото с родственницами и призналась, что, если бы у нее был выбор в какой семье родиться, она бы все равно выбрала свою семью. Семейными кадрами звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Я счастлива, что у нас была многодетная семья. И что именно 22го декабря в день зимнего солнцестояния родились сразу две мои сестрички (вместо одного крупного мальчика) с этого дня прошло 35 лет. И теперь уже наши дети так же играют вместе, болтают и поддерживают друг друга. Сегодня в нашей семье праздник и самое главное, чего я нам желаю — собираться вместе почаще», — подписала пост звезда.

Instagram @ververa

Поклонники присоединились к поздравлениям Брежневой и написали свои пожелания и комплименты именинницам в комментариях.

«С Днем рождения сестренок!»;

«Поздравляю!»;

«Вы шикарные!!!»;

«Чудесная семья. Всем вам благополучия», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вера Брежнева заинтриговала фанатов фото с дочерью и мужской рукой на своем плече.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на январь 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
«Сегодня в нашей семье праздник»: Брежнева посвятила трогательный пост сестрам
10:45
Полицейский бросился в погоню за нетрезвым мотоциклистом, перевозившим подростка
10:36
«И лицо, и одежда, и душа»: элегантный образ Высоцкой покорил фанатов
10:19
«Искусство должно возбуждать»: В Новосибирске залили каток в виде фаллического символа
10:11
Сергей Лазарев опубликовал видео с первой совместной фотосессии с детьми
9:59
Настоящие и искусственные елки могут быть опасны для здоровья — Роскачество

Сейчас читают

Гороскоп на 23 декабря: Солнце в Козероге помогает упорным в достижении цели
«Королева города»: Квитко в ультракоротком платье свела с ума мужчин
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]