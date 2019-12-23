«Сегодня в нашей семье праздник»: Брежнева посвятила трогательный пост сестрам

Певица Вера Брежнева трогательно поздравила своих младших сестер с днем рождения. Артистка опубликовала совместное фото с родственницами и призналась, что, если бы у нее был выбор в какой семье родиться, она бы все равно выбрала свою семью. Семейными кадрами звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Я счастлива, что у нас была многодетная семья. И что именно 22го декабря в день зимнего солнцестояния родились сразу две мои сестрички (вместо одного крупного мальчика) с этого дня прошло 35 лет. И теперь уже наши дети так же играют вместе, болтают и поддерживают друг друга. Сегодня в нашей семье праздник и самое главное, чего я нам желаю — собираться вместе почаще», — подписала пост звезда.

Instagram @ververa

Поклонники присоединились к поздравлениям Брежневой и написали свои пожелания и комплименты именинницам в комментариях.

«С Днем рождения сестренок!»;

«Поздравляю!»;

«Вы шикарные!!!»;

«Чудесная семья. Всем вам благополучия», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вера Брежнева заинтриговала фанатов фото с дочерью и мужской рукой на своем плече.