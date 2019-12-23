«Сегодня в нашей семье праздник»: Брежнева посвятила трогательный пост сестрам

Певица Вера Брежнева трогательно поздравила своих младших сестер с днем рождения. Артистка опубликовала совместное фото с родственницами и призналась, что, если бы у нее был выбор в какой семье родиться, она бы все равно выбрала свою семью. Семейными кадрами звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Поклонники присоединились к поздравлениям Брежневой и написали свои пожелания и комплименты именинницам в комментариях.
«С Днем рождения сестренок!»;
«Поздравляю!»;
«Вы шикарные!!!»;
«Чудесная семья. Всем вам благополучия», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вера Брежнева заинтриговала фанатов фото с дочерью и мужской рукой на своем плече.