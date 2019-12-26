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Гороскоп на 26 декабря: Кольцеобразное солнечное затмение в знаке Козерога грозит неожиданными трудностями

, 3:33 | Василий Заика Видео 589

Сегодня, 26 декабря, для многих знаков зодиака не лучший период для анализа и планирования. Этот день, вероятнее всего, будет возвышенно-романтичным.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 26 декабря большинству представителей знаков зодиака не стоит что-либо анализировать и планировать. В этот день у всех могут возникнуть трудности при выполнении профессиональных обязанностей. При этом, день, вероятнее всего, будет возвышенно романтичным.

♈ Овен

В этот день Овнам можно быть несколько расслабленными. Вполне возможно, что 26 декабря ни дома, ни на работе не возникнет цейтнота. Некоторая внутренняя неудовлетворенность внешним видом, трудовыми достижениями и итогами 2019 года могут иметь место. Прогнать негативные мысли помогут легкая спортивная нагрузка, общение с приятелями, флирт с коллегой противоположного пола, чтение прозы и творческая реализация.

Космический совет: будьте несколько расслабленными.

♉ Телец

Для Тельцов удачное время для достижения поставленных задач. Не задирайте нос при очередных победах и не стройте из себя «пуп земли». В отношениях со своей половиной займите позицию самого слабого звена. Сыграйте в поддавки с партнером. Также в этот день не стоит уделять много времени спорту.

Космический совет: в отношениях со своей половинкой займите позицию самого слабого звена.

♊ Близнецы

Представителям этого знака зодиака 26 декабря стоит начать стремительную подготовку к предстоящей встрече Нового года. Женщинам рекомендуется задуматься о праздничном наряде. При этом, им не надо забывать о выполнении своих повседневных обязанностей. Удачное время для экспериментов на кухне в процессе приготовления блюд к застолью.

Космический совет: не забывайте о выполнении своих повседневных обязанностей.

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♋ Рак

Раки могут сегодня избавиться от проблем, которые еще вчера волновали и доставляли неудобства. Это может произойти в любой момент по воле случая. День подходит для заботы о своем здоровье. При новых знакомствах проявляйте бдительность, особенно во время общения в сети. Не будьте слишком строгими с детьми.

Космический совет: не будьте слишком строгими с детьми.

♌ Лев

Львам стоит уделить особое внимание сказанным словам. Сегодня вы вряд ли сможете достичь положительных результатов во время переговоров и общения с коллегами по работе. Уделите время подведению итогов года и закончите все начатые дела. Тем, кто надеется до наступления Нового года найти свою половинку следует немного занизить планку

Космический совет: уделите особое внимание сказанным словам.

♍ Дева

Категорически не стоит сквернословить 26 декабря, Девы. Звезды рекомендуют серьезно отнестись к этой «вредной привычке», особенно в общении с родственниками, которые младше вас. Также сегодня стоит позабыть о зависти. Творческие натуры подвергнутся наплыву вдохновения. Остерегайтесь визита неприятных гостей в вечернее время.

Космический совет: остерегайтесь визита неприятных гостей в вечернее время.

♎ Весы

Эмоциональная гармония у представителей этого знака зодиака будет зависеть в первую очередь от самоконтроля. Не поддавайтесь на провокации, Весы! Не ссорьтесь с близкими и посторонними людьми. Позитивный настрой привнесут чей-то неожиданный комплимент, подарок или приятное приобретение. Те, кто ждет повышения по службе, держите язык за зубами и не слишком-то откровенничайте с коллегами.

Космический совет: не поддавайтесь на провокации.

♏ Скорпион

Скорпионам астрологи рекомендуют в этот день не растрачивать себя на решение чужих проблем и выяснение отношений с неуверенными в себе партнерами. Проявляйте дипломатичность в общении и уверенность в собственных силах. Только при таких условиях вы добьетесь успеха в личной жизни и решении рабочих вопросов. Поступайте так, как считаете нужным.

Космический совет: проявляйте дипломатичность в общении и уверенность в собственных силах.

♐ Стрелец

Высока вероятность разного рода неожиданных событий и происшествий, Стрельцы. Сегодня в вашу жизнь может вернуться человек, с которым связаны некие противоречивые воспоминания. Не стоит 26 декабря начинать строить личную жизнь, принимать важные и значимые решения, а также что-то кардинально менять в жизни. Проявляйте внимательность и осторожность при совершении покупок. Вам могут подсунуть товар сомнительного качества.

Космический совет: проявляйте внимательность и осторожность при совершении покупок.

♑ Козерог

Козероги, посвятите день завершению начатых проектов на работе. Если вы в отпуске или на пенсии, разгребайте домашние «завалы» и помогите близким в решении их проблем. Накопившуюся усталость помогут снять водные процедуры, несколько часов в ресторане или медитация. Социопатам стоит найти тихое спокойное место и дочитать начатую книгу.

Космический совет: посвятите день завершению начатых проектов на работе.

♒ Водолей

Неожиданный звонок или визит некоего человека может привнести тревогу 26 декабря, Водолеи. Незваный гость может оказаться достаточно назойливым и вам придется приложить массу усилий, чтобы отправить его восвояси. В общем и целом, день может пройти относительно ровно. Удача будет сопутствовать в поиске новых друзей и второй половинки.

Космический совет: займитесь поиском новых друзей и второй половинки.

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня вы можете столкнуться при решении профессиональных и личных вопросов. Главное — не поддавайтесь панике, будьте настойчивыми и терпеливыми. Не игнорируйте советы друзей и коллег. Этот день не подходит для начала отношений и для разрыва давней связи. Будьте аккуратны в еде и не одевайтесь слишком вызывающе.

Космический совет: не поддавайтесь панике, будьте настойчивыми и терпеливыми.

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