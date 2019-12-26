Гороскоп на 26 декабря: Кольцеобразное солнечное затмение в знаке Козерога грозит неожиданными трудностями

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 26 декабря большинству представителей знаков зодиака не стоит что-либо анализировать и планировать. В этот день у всех могут возникнуть трудности при выполнении профессиональных обязанностей. При этом, день, вероятнее всего, будет возвышенно романтичным.

♈ Овен

В этот день Овнам можно быть несколько расслабленными. Вполне возможно, что 26 декабря ни дома, ни на работе не возникнет цейтнота. Некоторая внутренняя неудовлетворенность внешним видом, трудовыми достижениями и итогами 2019 года могут иметь место. Прогнать негативные мысли помогут легкая спортивная нагрузка, общение с приятелями, флирт с коллегой противоположного пола, чтение прозы и творческая реализация.

Космический совет: будьте несколько расслабленными.

♉ Телец

Для Тельцов удачное время для достижения поставленных задач. Не задирайте нос при очередных победах и не стройте из себя «пуп земли». В отношениях со своей половиной займите позицию самого слабого звена. Сыграйте в поддавки с партнером. Также в этот день не стоит уделять много времени спорту.

Космический совет: в отношениях со своей половинкой займите позицию самого слабого звена.

♊ Близнецы

Представителям этого знака зодиака 26 декабря стоит начать стремительную подготовку к предстоящей встрече Нового года. Женщинам рекомендуется задуматься о праздничном наряде. При этом, им не надо забывать о выполнении своих повседневных обязанностей. Удачное время для экспериментов на кухне в процессе приготовления блюд к застолью.

Космический совет: не забывайте о выполнении своих повседневных обязанностей.

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♋ Рак

Раки могут сегодня избавиться от проблем, которые еще вчера волновали и доставляли неудобства. Это может произойти в любой момент по воле случая. День подходит для заботы о своем здоровье. При новых знакомствах проявляйте бдительность, особенно во время общения в сети. Не будьте слишком строгими с детьми.

Космический совет: не будьте слишком строгими с детьми.