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Владимир Путин стал политиком года почти для половины россиян

, 5:58 | Василий Заика Видео 54

Каждый пятый житель страны готов пригласить президента России к себе на новогоднее застолье.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Tom Schneider, The Irish Image Collection / Des, imagebroker/Thorsten Jochim

Президент РФ Владимир Путин стал политиком года почти для половины россиян. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), этого мнения придерживается 46% опрошенных, сообщает РИА Новости.

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в качестве политика года рассматривает 15% жителей страны и 10% граждан РФ видят в этой роли главу Минобороны Сергея Шойгу. 39% россиян затруднились назвать своего кандидата.

Специалисты ВЦИОМ, помимо прочего, поинтересовались у жителей нашей страны, кого из политиков они пригласили бы в гости на новогоднее застолье. В ходе исследования выяснилось, что 47% опрошенных не изъявляют желание видеть кого-либо из политических деятелей у себя за столом. При этом, 22% респондентов готовы пригласить в дом для встречи Нового года президента России Владимира Путина. В то время как 12% россиян видят в качестве гостя за столом лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.

Отмечается, что опрос проводился в ноябре — декабре 2019 года. В нем приняли участия 1600 человек старше 18 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин вышел на лед катка на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги.

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