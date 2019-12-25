Президент РФ Владимир Путин вышел на лед катка на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги. Лидер страны принимает участие в ставшей традиционной товарищеской встрече в свитере под номером 11, сообщает РИА Новости.

Вместе с Владимиром Путиным за команду, выступающую в форме красного цвета, играют министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также легендарные хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие.

В составе команды-противника, играющей в белой форме, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмен Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие.

Аналогичная товарищеская встреча на Красной площади с участием главы российского государства состоялась 29 декабря 2018 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян.