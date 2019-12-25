  1. Пятый канал
  4. Путин вышел на лед катка на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги

Путин вышел на лед катка на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги

, 23:03 | Василий Заика Видео 125

Президент России принимает участие в ставшей традиционной товарищеской встрече.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; Telegram @kremlinprachka, @youlistenedmayak

Президент РФ Владимир Путин вышел на лед катка на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги. Лидер страны принимает участие в ставшей традиционной товарищеской встрече в свитере под номером 11, сообщает РИА Новости.

Вместе с Владимиром Путиным за команду, выступающую в форме красного цвета, играют министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также легендарные хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие.

В составе команды-противника, играющей в белой форме, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмен Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие.

Аналогичная товарищеская встреча на Красной площади с участием главы российского государства состоялась 29 декабря 2018 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян.

Читайте также

Владимир Путин поднял тост за Россию и ее героев на приеме в Кремле — видео

Путин пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем
+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.72
-0.45 68.41
-0.50
Полная несовместимость: ТОП-5 самых несчастливых пар по знаку зодиака

Последние новости

23:39
Четвертый самолет МС-21-300 совершил свой первый полет
23:31
Бывший муж Юлии Началовой поздравил младшую дочь с первой серьезной датой
23:03
Путин вышел на лед катка на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги
22:59
Ксения Бородина в платье с глубочайшим декольте продемонстрировала роскошные формы
22:43
Отец школьника рассказал, почему его сын угостил детей странными конфетами
22:29
Шуфутинский похудел на 30 килограммов и изменил стиль ради молодой возлюбленной

Сейчас читают

Дети с какими именами вырастут самыми счастливыми
Полная несовместимость: ТОП-5 самых несчастливых пар по знаку зодиака
Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]