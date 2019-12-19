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«Не соответствует здравому смыслу и праву»: Путин о решении WADA по РУСАДА

, 13:02 | Карина Бернтгольц Видео 37

В ходе пресс-конференции президент РФ отметил, что, вероятнее всего, решение Всемирного антидопингового агентства имеет политический оттенок.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 69

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РУСАДА. 9 декабря исполком WADA единогласно лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Иными словами, Россия на четыре года отстранена от международных спортивных соревнований. На территории государства запрещено проводить международные турниры, а российские спортсмены ближайшие четыре года не смогут выступать на соревнованиях под флагом страны.

«Что касается WADA и решения WADA, я считаю, что это не только не справедливо, но и не соответствует здравому смыслу и праву. Что касается допинга, то решение об участии наших спортсменов под нейтральным флагом было принято на прошлой Олимпиаде. Теперь за то же самое еще раз. Ничего подобного не было в истории человечества», — высказался российский лидер.

Он добавил, что решение WADA противоречит принципам Олимпийской хартии.

«Любое наказание должно быть индивидуальным, если кто-то конкретно в чем-то уличен, то это естественно и справедливо, но если у нас подавляющее число спортсменов являются „чистыми“, как за действия кого-либо можно налагать санкции на них? <…> Не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету», — отметил Путин.

По его словам, Россия всегда выступала за «чистый» спорт», а решение Всемирного антидопингового агентства, скорее всего, имеет политический оттенок.

Ранее Путин рассказал о тарифах на авиабилеты на Камчатку.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 69
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