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Военные ЦВО впервые показали боевую работу зенитной бригады

, 5:00 | Василий Заика Видео 30

Подразделение, дислоцированное в Пензенской области, с 2009 года демонстрирует безупречные результаты на итоговых стрельбах.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Министерство обороны РФ в День противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ впервые продемонстрировало боевую работу зенитной ракетной бригады Центрального военного округа.

Подразделение, дислоцированное в Пензенской области, начиная с 2009 года показывает безупречные результаты в ходе итоговых стрельб из передовых ЗРК «Бук-М2».

Отмечается, что расчеты бригады несут ежедневное дежурство в регионе, в том числе и в свой профессиональный праздник.

Военнослужащие, не задействованные в охране воздушного пространства России, отрабатывают навыки по установленному распорядку. На территории учебно-методического комплекса бойцы выполняют нормативы по приведению переносного ЗРК «Игла» в боевую готовность. В то же время на полигоне отрабатывается отражение нападения на колонну военной техники.

В свободное от учебы время военнослужащие смотрят патриотические фильмы, общаются по телефону с родственниками и готовятся к встрече Нового года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С».

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