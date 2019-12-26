Военные ЦВО впервые показали боевую работу зенитной бригады

Министерство обороны РФ в День противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ впервые продемонстрировало боевую работу зенитной ракетной бригады Центрального военного округа.

Подразделение, дислоцированное в Пензенской области, начиная с 2009 года показывает безупречные результаты в ходе итоговых стрельб из передовых ЗРК «Бук-М2».

Отмечается, что расчеты бригады несут ежедневное дежурство в регионе, в том числе и в свой профессиональный праздник.

Военнослужащие, не задействованные в охране воздушного пространства России, отрабатывают навыки по установленному распорядку. На территории учебно-методического комплекса бойцы выполняют нормативы по приведению переносного ЗРК «Игла» в боевую готовность. В то же время на полигоне отрабатывается отражение нападения на колонну военной техники.

В свободное от учебы время военнослужащие смотрят патриотические фильмы, общаются по телефону с родственниками и готовятся к встрече Нового года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С».