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В Крыму готовятся встретить поезд «Москва — Симферополь»

, 7:07 Эфирная новость 42

Столичную «Таврию», которая должна прибыть в Симферополь в 8:50, ждет торжественный прием.

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Фото, видео: Instagram @krymsky_bridge; 5-tv.ru

Чуть меньше четырех часов остается до прибытия в Симферополь пассажирского поезда из Москвы. В Крыму уже все готово ко встрече гостей. Столичную «Таврию» ждет торжественный прием.

Ночью состав преодолел Крымский мост. В этот момент почти никто из пассажиров не спал. Событие стало не менее фееричным, чем накануне, когда Керченский пролив преодолела легендарная семерка из Петербурга. Сейчас она движется уже в обратном направлении.

Под Таманью поезда из двух столиц встретились. Московский состав, напомню, должен прибыть в Симферополь в 8:50. В планах к лету добавить еще девять маршрутов в Крым. В том числе из Новосибирска, Казани, Мурманска. А также запустить грузовые составы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по Крымскому мосту прошел первый поезд.

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