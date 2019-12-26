Чуть меньше четырех часов остается до прибытия в Симферополь пассажирского поезда из Москвы. В Крыму уже все готово ко встрече гостей. Столичную «Таврию» ждет торжественный прием.

Ночью состав преодолел Крымский мост. В этот момент почти никто из пассажиров не спал. Событие стало не менее фееричным, чем накануне, когда Керченский пролив преодолела легендарная семерка из Петербурга. Сейчас она движется уже в обратном направлении.

Под Таманью поезда из двух столиц встретились. Московский состав, напомню, должен прибыть в Симферополь в 8:50. В планах к лету добавить еще девять маршрутов в Крым. В том числе из Новосибирска, Казани, Мурманска. А также запустить грузовые составы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по Крымскому мосту прошел первый поезд.