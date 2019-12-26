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Видео: водитель намеренно сбил несколько человек и протаранил три припаркованных авто

, 8:59 | Анастасия Игонина Видео 119

После ДТП, произошедшего в Казани, участники происшествия устроили драку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; Вконтакте / Что случилось? Казань. Татарстан

В Казани водитель устроил массовое ДТП и протаранил несколько человек. Видео происшествия сняли очевидцы.

В кадре запечатлена темная иномарка с открытым багажником, в котором что-то ищет мужчина. Еще несколько человек находятся неподалеку. Неожиданно автомобиль начинает двигаться задним ходом и буквально впечатывает стоявшего позади нее мужчину в припаркованную сзади машину. При этом водитель не спешит тормозить — протараненную им иномарку протаскивает на несколько метров, и под колесами оказывается еще один мужчина.

После этого машина ненадолго замирает — и на высокой скорости рвется вперед, впечатываясь в еще в один стоящий перед ней автомобиль. Это авто, в свою очередь, въезжает в следующее транспортное средство.

Очевидцы предположили, что находившийся за рулем темной иномарки водитель был пьян или принимал наркотические препараты. Однако официального подтверждения этой версии, как и информации о состоянии пострадавших, нет.

После ДТП участники происшествия устроили драку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что BMW врезался в дерево и разлетелся на части в жуткой аварии под Петербургом.

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