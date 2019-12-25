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Видео момента ДТП: BMW врезался в дерево и разлетелся на части в жуткой аварии под Петербургом

, 22:11 | Марина Неруцких Видео 62

В результате аварии в Курортном районе Северной столицы погибли двое мужчин.

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Фото, видео: Вконтакте @dtp47rus

Страшная авария, унесшая жизни двух человек, произошла в Курортном районе Петербурга утром 25 декабря — BMW врезался в дерево и разлетелся на части.  В распоряжение 5-tv.ru попало видео момента ДТП, произошедшего на Приморском шоссе в Комарово.

Судя по записи видеорегистратора, водитель иномарки на повороте не справился с управлением и вылетел с трассы, машина на полной скорости врезалась в дерево. Удар был такой силы, что автомобиль разлетелся на части. 

В результате аварии погибли водитель 1977 года рождения и его пассажир, мужчина примерно тридцати лет, личность его устанавливается.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента падения бетоновоза в Неву.

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