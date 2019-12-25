Видео момента ДТП: BMW врезался в дерево и разлетелся на части в жуткой аварии под Петербургом

Страшная авария, унесшая жизни двух человек, произошла в Курортном районе Петербурга утром 25 декабря — BMW врезался в дерево и разлетелся на части. В распоряжение 5-tv.ru попало видео момента ДТП, произошедшего на Приморском шоссе в Комарово.

Судя по записи видеорегистратора, водитель иномарки на повороте не справился с управлением и вылетел с трассы, машина на полной скорости врезалась в дерево. Удар был такой силы, что автомобиль разлетелся на части.

В результате аварии погибли водитель 1977 года рождения и его пассажир, мужчина примерно тридцати лет, личность его устанавливается.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента падения бетоновоза в Неву.