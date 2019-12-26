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  4. ФАС разъяснила, на сколько вырастет стоимость услуг ЖКХ в 2020 году

ФАС разъяснила, на сколько вырастет стоимость услуг ЖКХ в 2020 году

, 8:43 | Светлана Александрова 19

В среднем по России тарифы вырастут на 4%, однако в отдельных регионах этот показатель может достигать 6,5%.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, Александр Казаков; www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Стоимость услуг ЖКХ в 2020 году в среднем по стране вырастет на 4%, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Индексация цен произойдет с 1 июля. Однако в разных регионах этот показатель может варьироваться.

Как пишут «Известия», предельный индекс повышения платы устанавливает правительство РФ, ориентируясь на прогнозируемую инфляцию, для каждого субъекта федерации. Так, для Чеченской Республики установлена планка в 6,5%, для Дагестана и Ингушетии — около 5%, столько же для Москвы, в Санкт-Петербурге — 3,8%. Самый низкий индекс установлен для Ненецкого автономного округа — 2,4%.

Как пояснила изданию исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, разница объясняется, в частности, состоянием коммунальной инфраструктуры и потребностями в ремонте. По ее словам, в предыдущие годы для регионов с высокими индексами цены на ЖКХ, наоборот, повышались минимально.

«В некоторых регионах Северного Кавказа сильно устаревшая инфраструктура. А в предыдущие годы индекс там был один из самых низких — около 3%», — сказала Разворотнева.

В 2019 году тарифы на услуги ЖКХ поднимались дважды — с января и с июля. Это было связано с повышением НДС на 2%. В будущем, как пояснили в ФАС, такая практика использоваться не будет, цены будут меняться раз в год.

Как ранее сообщал 5-tv.ru предельные индексы роста стоимости услуг ЖКХ для регионов на 2020 год правительство России утвердило в конце октября.

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