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Первый поезд из Москвы прибыл на вокзал Симферополя

, 9:51 Эфирная новость 64

Состав встречали на перроне с оркестром, цветами и флагами.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков; 5-tv.ru

Симферополь принимает пассажиров поезда из Москвы, который преодолел Крымский мост. Столичная «Таврия» прибыла на вокзал. Местные власти и жители города устроили гостям по-настоящему горячий прием. На перроне оркестр, цветы и флаги. Особая атмосфера царила и на маленьких станциях — еще на подъезде состава к пункту назначения.

«Уже с шести не спим, все хотим встретить наш поезд дорогой, сколько мы ждали его», — рассказывают местные жители.

Путь от Москвы до Симферополя поезд прошел за 33 часа. Но самым значимым стал переезд через Керченский пролив. «Таврия» преодолела Крымский мост ночью. Несмотря на позднее время, практически никто из пассажиров не спал. Люди снимали на камеры своих мобильных телефонов переправу, подсвеченную в цвета триколора.

Впечатления колоссальные. Поражаешься, конечно, масштабу, во-первых, проделанных работ. Еще до моста десятки километров сооружений. Ну, а сам мост — впечатление незабываемое», — говорит пассажир поезда Сергей Мишин.

В Симферополе поезд пробудет до вечера. А в 18:20 отправится обратно в Москву. Теперь маршруты, соединяющие Крым с двумя столицами, регулярные. В планах, к лету добавить еще девять направлений. В том числе из Новосибирска, Казани, Мурманска, а также запустить грузовые составы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как встречали первый пассажирский поезд из Петербурга в Севастополе.

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