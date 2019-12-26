Соблазнительная Фигура Деми Роуз вновь восхитила и распалила поклонников. «Британская Кардашьян» поделилась кадрами с Мертвого моря. На них фигура модели предстает во всей красе — с близкого и дальнего расстояния. Линии ее тела подчеркивает открытый черный купальник.

Для защиты волос она использовала шляпу, инкрустированную серебром и бирюзой. Дорогой головной убор смотрится эффектно и отлично подходит к купальнику, но не отвлекает внимание пользователей от прелестей девушки.

Instagram @demirosemawby

«Рождественское настроение. Желаю всем вам счастливого Рождества! Надеюсь, у вас был лучший день. Люблю вас!» — написала в посте Роуз.

Выложенные ей фото и видео не источают рождественский дух, зато добавляют к празднику немного тепла и сладости. Если не считать огромного количества морской соли вокруг Деми. Поклонники ответили Роуз на поздравления и, как водится, похвалили ее стройное тело. Отдельные подписчики указали на его ненатуральность, но их мнение затерялось в потоке комплиментов.

«Веселого Рождества для прекрасной женщины! Милое плаванье»;

«С таким количеством пластика на теле, кто бы не плавал…»;

«Сумасшедшие бедра!» — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что «британская Кардашьян» похвасталась пышными формами в бикини.