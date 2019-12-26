Покушение совершено на главу района в Воронежской области

На главу Рамонского муниципального района Воронежской области Николая Фролова совершено покушение. Как стало известно 5-tv.ru, 26 декабря взорвался автомобиль, принадлежащий чиновнику.
Хлопок произошел в тот момент, когда мужчина открыл дверь машины. Предположительно, в нижней части автомобиля в районе порога было установлено СВУ.
Его в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Им предстоит выяснить все детали произошедшего.
Ранее 5-tv.ru писал, что в СК рассказали о прогрессе в раскрытии убийства главы ингушского центра «Э».