Покушение совершено на главу района в Воронежской области

На главу Рамонского муниципального района Воронежской области Николая Фролова совершено покушение. Как стало известно 5-tv.ru, 26 декабря взорвался автомобиль, принадлежащий чиновнику.

Хлопок произошел в тот момент, когда мужчина открыл дверь машины. Предположительно, в нижней части автомобиля в районе порога было установлено СВУ.

Его в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Им предстоит выяснить все детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в СК рассказали о прогрессе в раскрытии убийства главы ингушского центра «Э».