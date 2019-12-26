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Покушение совершено на главу района в Воронежской области

, 10:36 | Нюра Незванова Эксклюзивное фото 481

Хлопок произошел в тот момент, когда глава Рамонского муниципального района открыл дверь своего авто.

Фото: 5-tv.ru

На главу Рамонского муниципального района Воронежской области Николая Фролова совершено покушение. Как стало известно 5-tv.ru, 26 декабря взорвался автомобиль, принадлежащий чиновнику.

Хлопок произошел в тот момент, когда мужчина открыл дверь машины. Предположительно, в нижней части автомобиля в районе порога было установлено СВУ.

Его в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Им предстоит выяснить все детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в СК рассказали о прогрессе в раскрытии убийства главы ингушского центра «Э».

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