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В СК рассказали о прогрессе в раскрытии убийства главы ингушского центра «Э»

, 12:42 20

Уголовное дело по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК.

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Фото, видео: ТАСС /Артем Геодакян, 5-tv.ru

Тема:
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева 15

В Следственном комитете заявили о значительном прогрессе в расследовании убийства главы ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева и его брата на западе Москвы. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, правоохранителям удалось определить круг лиц, предположительно причастных к этому преступлению.

Кроме этого следователи наметили приоритетные версии произошедшего.

Расследование громкого убийства передано в центральный аппарат СК по поручению Александра Бастрыкина.

До этого появилась информация, что сейчас следователи проверяют девять человек на причастность к расправе над Эльджаркиевым. Об этом писал ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что убийство главы ЦПЭ по Ингушетии и его ближайшего родственника произошло вечером 2 ноября во дворе одного из домов на западе Москвы. Мужчина в красно-черной куртке буквально в упор расстрелял погибших. Был объявлен план «Перехват», но злоумышленникам удалось скрыться из Москвы.

Это уже не первое покушение на жизнь Эльджаркиева. В январе 2019 года неизвестные на автомобиле «Лада-Гранта» догнали иномарку, в которой ехал чиновник с охранниками, и открыли по ней огонь.

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