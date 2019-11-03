В СК рассказали о прогрессе в раскрытии убийства главы ингушского центра «Э»

В Следственном комитете заявили о значительном прогрессе в расследовании убийства главы ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева и его брата на западе Москвы. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, правоохранителям удалось определить круг лиц, предположительно причастных к этому преступлению.

Кроме этого следователи наметили приоритетные версии произошедшего.

Расследование громкого убийства передано в центральный аппарат СК по поручению Александра Бастрыкина.

До этого появилась информация, что сейчас следователи проверяют девять человек на причастность к расправе над Эльджаркиевым. Об этом писал ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что убийство главы ЦПЭ по Ингушетии и его ближайшего родственника произошло вечером 2 ноября во дворе одного из домов на западе Москвы. Мужчина в красно-черной куртке буквально в упор расстрелял погибших. Был объявлен план «Перехват», но злоумышленникам удалось скрыться из Москвы.

Это уже не первое покушение на жизнь Эльджаркиева. В январе 2019 года неизвестные на автомобиле «Лада-Гранта» догнали иномарку, в которой ехал чиновник с охранниками, и открыли по ней огонь.