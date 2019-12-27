Аркадий Укупник показал фото своей 8-летней дочери

Аркадий Укупник в Instagram опубликовал трогательное селфи, на котором он сидит в кресле вместе со своей младшей дочкой Софией. На обоих новогодние шапочки.

«С рождеством!» — лаконично поздравил певец своих поклонников.

Instagram @ukupnik_2017

Фанаты Укупника не только поздравили в ответ своего кумира, но и обратили внимание на поразительное сходство отца с дочерью.

Многие подписчики звезды отметили — у Софии такой же разрез глаз, как у папы, форма носа и даже очень похожая ухмылка.

В 2011 году третья жена Аркадия Укупника Наталья родила ему дочь. По словам артиста, именно с этой женщиной он обрел настоящее счастье.

Ранее певец дважды был женат. В первом браке с Лилией Лельчук у певца родился сына Григория, сейчас он живет в Германии. В союзе с Мариной Никитиной в 1987 году родилась дочь Юнна. Сейчас девушка работает на радио «Свобода».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Аркадий Укупник поделился своими неудачными амурными похождениями.