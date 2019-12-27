«Постоянно нервничаю»: Кристина Асмус призналась, что не умеет расслабляться

Кристина Асмус недавно призналась подписчикам своего блога, что уже долгое время буквально «выживает» из-за бесконечной работы в новых проектах и съемках. Актриса уверяет, что так было всегда, но настало время укротить в себе трудоголика — Асмус поинтересовалась, что ее подписчиков заставляет по-настоящему расслабиться.

Кристина отметила, что никак не может справиться с «синдромом отличницы». По ее словам, она всегда гонится за успехом, пытаясь выполнить все дела и сильно нервничает, когда что-то идет не по намеченному плану.

«Постоянно куда-то бегу, что-то учу, пишу, придумываю, расписываю, собираю. И всегда тороплюсь. И нервничаю тоже постоянно. А так хочу научиться иногда просто лежать и смотреть в потолок», — написала актриса фильма «Текст».

Instagram @asmuskristina

Подписчики поддержали артистку и пожелали ей не доводить себя до изнеможения. Поклонники посоветовали поставить в противовес «синдрому отличницы» свое здоровье и сон, который не купишь ни за какие деньги. Остальные фанаты пожелали любимой киноактрисе меньше спешить и наслаждаться жизнью.

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер «Текста» об интимной сцене с Кристиной Асмус.