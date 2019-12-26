«Это ужасно»: беременная жена Тарасова Анастасия Костенко сломала руку

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко всерьез обеспокоила своих фанатов. Беременная девушка рассказала, что сломала руку и в ближайшие три недели будет ходить со специальной повязкой — бандажом, чтобы поддерживать конечность. Она пояснила, что неприятный инцидент случился с ней из-за чрезмерной спешки. Снимком знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Все больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель — хоть как-то добраться до финиша», — призналась молодая мама.

Instagram @kostenko.94

Поклонники посетовали на случившиеся и поспешили пожелать Анастасии скорейшего выздоровления.

«Это ужасно, скорейшего выздоровления!»;

«Здоровья вам и вашим близким, берегите себя»;

«Как так? Сил и здоровья!»;

«Боже мой, осторожнее! Берегите себя!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременная жена Тарасова в нюдовом боди снялась с дочерью.