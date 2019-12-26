«Это ужасно»: беременная жена Тарасова Анастасия Костенко сломала руку

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко всерьез обеспокоила своих фанатов. Беременная девушка рассказала, что сломала руку и в ближайшие три недели будет ходить со специальной повязкой — бандажом, чтобы поддерживать конечность. Она пояснила, что неприятный инцидент случился с ней из-за чрезмерной спешки. Снимком знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.
«Все больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель — хоть как-то добраться до финиша», — призналась молодая мама.
Поклонники посетовали на случившиеся и поспешили пожелать Анастасии скорейшего выздоровления.
«Это ужасно, скорейшего выздоровления!»;
«Здоровья вам и вашим близким, берегите себя»;
«Как так? Сил и здоровья!»;
«Боже мой, осторожнее! Берегите себя!!!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременная жена Тарасова в нюдовом боди снялась с дочерью.