Путин призвал учесть интересы аграриев в каждом нацпроекте

Больше думать о жителях сел, чей труд кормит страну, призвал Владимир Путин на Госсовете по аграрной политике.

Президент отметил достижения АПК в этом году — зерновых собрали больше 120 миллионов тонн, экспорт агропродукции может превысить 24 миллиарда долларов. А вот зарплаты тех, кто обеспечивает успехи сельхозпредприятий, оставляют желать лучшего.

Впрочем, сделать доброе дело участникам Госсовета предложили еще до заседания. Чиновникам и губернаторам предложили присоединиться к акции «Елка желаний».

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