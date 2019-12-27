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Путин призвал учесть интересы аграриев в каждом нацпроекте

, 0:27 Эфирная новость 30

Чиновники и губернаторы также приняли участие в акции «Елка желаний».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Больше думать о жителях сел, чей труд кормит страну, призвал Владимир Путин на Госсовете по аграрной политике.

Президент отметил достижения АПК в этом году — зерновых собрали больше 120 миллионов тонн, экспорт агропродукции может превысить 24 миллиарда долларов. А вот зарплаты тех, кто обеспечивает успехи сельхозпредприятий, оставляют желать лучшего.

Впрочем, сделать доброе дело участникам Госсовета предложили еще до заседания. Чиновникам и губернаторам предложили присоединиться к акции «Елка желаний».

Какие детские просьбы обещали перед Новым годом выполнить чиновники и какие вопросы обсуждали на Госсовете, знает Виктор Синеок.

Ранее 5-tv.ru рассказывали, что россияне назвали Владимира Путина политиком года.

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Россияне назвали Владимира Путина политиком года
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