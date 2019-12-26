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  4. Суд постановил оставить детей хоккеиста Зайцева и Готовцевой с матерью

Суд постановил оставить детей хоккеиста Зайцева и Готовцевой с матерью

, 22:22 | Сергей Зеленский Видео 36

Двухлетняя Вера и четырехлетняя София месяц были разлучены с Маргаритой месяц назад.

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Фото, видео: globallookpress.com / Pavel Paprskar, Konstantin Kokoshkin, Ludvig Thunman; Известия Дмитрий Коротаев; Instagram @the_ruby22

Кунцевский районный суд Москвы назначил мать двоих несовершеннолетних дочерей Маргариту Готовцеву опекуном после ее развода с отцом детей — хоккеистом клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никитой Зайцевым. Заседание длилось более семи часов, передает РИА Новости.

Бывшая супруга спортсмена месяц назад подала заявление в полицию о похищении детей, подозревая в причастности к этому его родственников. Спустя некоторое время Зайцев заявил, что «забрал дочерей, потому что боялся за них».

Зайцев и Готовцева сыграли свадьбу в 2015 году. Несколько месяцев назад появилась информация об их разводе. В браке у них родились две девочки — София и Вера, которым сейчас четыре и два года, соответственно.

28-летний Никита Зайцев — профессиональный российский хоккеист, заслуженный мастер спорта России, играл в составе взрослой сборной РФ. В текущем сезоне на счету 8 (0+8) баллов в 32 играх при показателе полезности «-1».

В период судебной тяжбы Маргарита Готовцева рассказывала, что с ужасом ждет вердикта суда о том, с кем будут жить двое их маленьких дочерей.

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