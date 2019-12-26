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Видео с места ДТП с автобусом под Липецком, в котором погибли два человека

, 21:47 | Сергей Зеленский Видео 65

Все пассажиры — граждане Грузии.

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Фото, видео: МЧС РФ

МЧС распространило видео с места опрокидывания автобуса в Становлянском районе Липецкой области, при котором погибли два человека.

По последним данным, госпитализированы десять человек, в том числе один ребенок. Среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, трое — средней тяжести, еще двое получили легкие травмы.

На кадрах видно, что корпус лежащего на боку транспортного средства значительно поврежден. На месте работают экстренные службы.

Как стало известно 5-tv.ru, пассажиры автобуса, выполнявшего рейс Москва — Тбилиси, граждане Грузии.

Всего в транспортном средстве находились 17 человек, включая водителя. По предварительным данным, он не справился с управлением и автобус опрокинулся. Также сообщалось, что выбираться из покореженной машины людям помогали очевидцы.

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