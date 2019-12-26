Два человека погибли, 15 пострадали в автобусе, следовавшем из Москвы в Тбилиси. Такие данные приводит ЕДДС.

Авария произошла на 356-м км ФАД М-4 в Становлянском районе Липецкой области. Как стало известно 5-tv.ru, в транспортном средстве находились 17 человек, включая водителя. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся.

Также сообщается, что выбираться из покореженной машины людям помогали очевидцы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, попал в серьезное ДТП.