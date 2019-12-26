  1. Пятый канал
  4. Два человека погибли, 15 пострадали в автобусе, следовавшем из Москвы в Тбилиси

Два человека погибли, 15 пострадали в автобусе, следовавшем из Москвы в Тбилиси

, 19:41 | Нюра Незванова Срочная новость 136

Авария произошла на трассе в Липецкой области.

Два человека погибли, 15 пострадали в автобусе, следовавшем из Москвы в Тбилиси. Такие данные приводит ЕДДС.

Авария произошла на 356-м км ФАД М-4 в Становлянском районе Липецкой области. Как стало известно 5-tv.ru, в транспортном средстве находились 17 человек, включая водителя. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся.

Также сообщается, что выбираться из покореженной машины людям помогали очевидцы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, попал в серьезное ДТП.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.77
0.05 68.50
0.09
ТОП самых горячих любовников по знаку зодиака

Последние новости

20:58
В преддверии праздников ВКонтакте запустила новогодние спецпроекты
20:47
Помирились за год до ее смерти: Садальский назвал уход Волчек «своей болью»
20:42
«Такая утрата»: Анастасия Волочкова скорбит о смерти Галины Волчек
20:40
«Всегда готовы»: Рамзан Кадыров о бое с Александром Емельяненко
20:33
Басилашвили и Басков выразили соболезнования в связи со смертью Волчек
20:27
Пассажиров первых поездов в Крым пригласили на бесплатные экскурсии на завод «Массандра»

Сейчас читают

Как не стоит называть ребенка: ТОП самых несчастливых имен
Полная несовместимость: ТОП-5 самых несчастливых пар по знаку зодиака
Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]