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«Богини праздника»: Кардашьян с дочерью в золотистых платьях встретили Рождество

, 7:27 | Мия Субботина Фото 18

Теледива восхитила поклонников своим платье с эффектным разрезом на бедре и с декольте.

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Фото, видео: Instagram @khloekardashian

Фото младшей сестры Ким Кардашьян Хлои с дочерью Тру Томпсон растрогало поклонников. В кадре бизнесвумен позирует на фоне елки в блестящем золотом платье с эффектным разрезом на бедре и с декольте, выгодно подчеркивающим пышный бюст знаменитости. Малышка также одета в золотистое платье с пышной юбкой и бежевых ботинках. Серией фотографией звезда поделилась в своем Instagram-профиле.

«Счастливого Рождества 2019», — подписала пост звезда.

Instagram @khloekardashian

Поклонники в ответ написали свои поздравления с праздником, а также высоко оценили праздничные наряды Хлои и Тру. Фанаты восхитились платьем Кардашьян и написали ей комплименты под постом.

«С Рождеством! Вы обе выглядите потрясающе»;

«Хлои и Тру — богини праздника»;

«Мама и дочка просто шикарны»;

«Прекрасные, просто великолепные»;

«Это платье потрясающе», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Хлои Кардашьян показала роскошную грудь.

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