Министр МЧС поздравил спасателей с профессиональным праздником

Министр МЧС Евгений Зиничев поздравил спасателей с профессиональным праздником. День спасателя в России отмечают 27 декабря. Глава ведомства отметил, что для представителей этой профессии предстоящие праздничные дни — самый напряженный рабочий период.

«Служба не знает выходных. Случайных людей среди спасателей нет. Эта профессия — сочетание высокого профессионализма и мужества. Вам известна цена секунд, для вас работа на пределе сил — обычное дело», — утверждает руководитель ведомства.

Евгений Зиничев рассказал, что за 2019 год спасателями было эвакуировано и спасено более двухсот тысяч человек. Особую признательность глава МЧС выразил ветеранам ведомства и тем, кто пожертвовал жизнью ради спасения других.

«Мы отдаем дань глубокого уважения стойкости и героизму погибших товарищей. Проявляя силу воли и несокрушимость духа, они с честью выполнили свой служебный долг», — сказал чиновник.

В этом году МЧС отмечает 29-летие со дня образования. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий было создано 27 декабря 1990 года. До этого функции МЧС выполняло Министерство обороны СССР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником.