Почему Петербургская консерватория, на ремонт которой было выделено более 2 млрд рублей, все еще не отремонтирована?

Великий дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возмущен затянувшейся реконструкцией Петербургской консерватории. Он призвал «срочно спасать этот уникальный объект культуры.» Уже пять лет историческое здание в центре города законсервировано, гибнет фасад и интерьеры.

Меняются подрядчики, растет смета, но ремонт никак не могут закончить. Елена Норкунайте попыталась найти причину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что здание мурманского кукольного театра открылось после масштабной реконструкции.