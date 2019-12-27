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Давкой и травмами закончился «День подарков» в Австралии и Великобритании

, 11:34 Эфирная новость 34

Распродажи, которые в ряде стран устраивают сразу после Рождества, спровоцировали невероятный ажиотаж и даже драки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex Lentati; 5-tv.ru

Погоню за большими скидками устроили в Великобритании, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. В странах британского содружества сразу после Рождества отмечается государственный праздник — День подарков. Торговые центры по традиции устраивают грандиозные распродажи. Это своего рода британская черная пятница.

Так называемый «Boxing Day» или День подарков — старинная католическая традиция в нескольких странах Британского содружества наций. Сразу после Рождества принято не дарить, а покупать подарки. Магазины соревнуются в скидках. Еще бы, ведь покупатели, только по прогнозам экспертов, потратят больше четырех миллиардов евро.

И не для всех рождественский забег по магазинам закончился хорошо. Так, в Австралии в одном из магазинов в воздушные шары спрятали бесплатные купоны со скидками. Желающих вытянуть заветный билет оказалось столько, что началась драка. Пять человек оказались в больнице.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в этом году в России закончилась «Черная пятница».

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