Давкой и травмами закончился «День подарков» в Австралии и Великобритании

Погоню за большими скидками устроили в Великобритании, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. В странах британского содружества сразу после Рождества отмечается государственный праздник — День подарков. Торговые центры по традиции устраивают грандиозные распродажи. Это своего рода британская черная пятница.

Так называемый «Boxing Day» или День подарков — старинная католическая традиция в нескольких странах Британского содружества наций. Сразу после Рождества принято не дарить, а покупать подарки. Магазины соревнуются в скидках. Еще бы, ведь покупатели, только по прогнозам экспертов, потратят больше четырех миллиардов евро.



И не для всех рождественский забег по магазинам закончился хорошо. Так, в Австралии в одном из магазинов в воздушные шары спрятали бесплатные купоны со скидками. Желающих вытянуть заветный билет оказалось столько, что началась драка. Пять человек оказались в больнице.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в этом году в России закончилась «Черная пятница».