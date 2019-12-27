На новогоднее застолье жителей и гостей Петербурга приглашает «Ленинград-центр». Для гостей там приготовили невероятный музыкальный спектакль: целый коктейль из музыки, света и волшебства. Праздничный стол прямо на сцене, танцующий оливье и смелые фантазии на тему новогодних подарков — все это новое шоу «Волшебные башмачки».

В отличие от репертуарных постановок, это шоу в «Ленинград-центре» покажут всего семь раз. Новогодний спектакль — штучное произведение. И сколько бы сил не было вложено — живет на сцене только небольшой промежуток времени. Как и сами новогодние праздники — долгожданные, яркие и мимолетные.

Это не просто мюзикл — музыкальный сувенир. Создатели новогоднего шоу обещают угадать самые сокровенные желания. А потому действует возрастное ограничение. Сказка с чувственными номерами для тех, кто старше 16-ти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что здание мурманского кукольного театра открылось после масштабной реконструкции.