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  4. Самолет авиакомпании Bek Air рухнул в жилом секторе, ведется эвакуация

Самолет авиакомпании Bek Air рухнул в жилом секторе, ведется эвакуация

, 6:16 | Ниса Мурзанаева Срочная новость 2 213

Воздушное судно потерпело крушение вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.

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Фото, видео: Instagram @sherif_kz

Лайнер, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, потерпел крушения в районе жилого сектора. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на МВД Казахстана. В настоящее время экстренные службы проводят эвакуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воздушное судно потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. Лайнер рухнул в районе поселка Кызыл Ту.

Авиакатастрофа произошла с самолетом Fokker-100, принадлежащем авиакомпании Bek Air.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет авиакомпании BEK AIR потерпел крушение рядом с аэропортом Алма-Аты.

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