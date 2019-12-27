Самолет авиакомпании Bek Air рухнул в жилом секторе, ведется эвакуация

Лайнер, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, потерпел крушения в районе жилого сектора. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на МВД Казахстана. В настоящее время экстренные службы проводят эвакуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воздушное судно потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. Лайнер рухнул в районе поселка Кызыл Ту.

Авиакатастрофа произошла с самолетом Fokker-100, принадлежащем авиакомпании Bek Air.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет авиакомпании BEK AIR потерпел крушение рядом с аэропортом Алма-Аты.