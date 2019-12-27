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Генконсульство России проверяет информацию о гражданах РФ на борту рухнувшего в Казахстане лайнера

, 6:28 | Марина Неруцких Срочная новость 734

Авиакатастрофа произошла с самолетом Fokker-100, принадлежащем авиакомпании Bek Air.

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Фото, видео: Instagram @sherif_kz; 5-tv.ru

Генконсульство РФ в Алма-Ате выясняет информацию о наличии граждан РФ на борту рухнувшего под Алма-Атой самолета. Как сообщили 5-tv.ru, на данный момент каких-либо данных о россиянах нет.

«На данный момент информации нет, проверяем», — сообщил дежурный дипломат.

По предварительным данным, в результате крушения погибли семь человек. На борту самолета Fokker-100, принадлежащего авиакомпании Bek Air, находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет авиакомпании Bek Air рухнул в жилом секторе, ведется эвакуация.

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