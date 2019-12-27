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  4. Россиян на борту рухнувшего самолета в Алма-Ате не было

Россиян на борту рухнувшего самолета в Алма-Ате не было

, 6:52 | Ниса Мурзанаева Видео 525

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе.

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Фото, видео: Instagram @qazceer, @sherif_kz

В Генконсульстве РФ в Алма-Ате сообщили, что, по предварительным данным, россиян на борту рухнувшего самолета не было.

Тем временем, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших при крушении воздушного судна и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.

Воздушное судно Fokker-100, принадлежащее авиакомпании Bek Air, потерпел крушение неподалеку от аэродрома Алма-Аты.

По предварительной информации, в результате катастрофы девять человек погибли, еще девять — получили травмы. Среди пострадавших шестеро — дети. Всего на борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

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