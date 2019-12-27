«Разве бывает так красиво?»: Беззаботная Тодоренко поделилась снимками с отдыха в Бали

Снимки Регины Тодоренко c Бали впечатлили пользователей Instagram посреди бесснежной зимы. Телеведущая разметила на своей странице подборку кадров с пляжа тропического острова.

На фото звезда «Орла и решки» в соломенной шляпе и легком красном платье в горошек. Полы наряда задувает ветром. Телеведущая улыбается и беззаботно подбрасывает головной убор вверх. Тодоренко спросила подписчиков, какой из трех снимков лучше, но фанаты не пришли к единому мнению.

Instagram @reginatodorenko

При виде Регины у жителей российских мегаполисов, по их признанию, появилось желание уехать в дальние страны. Те же, кому это не под силу, попросили любимицу отдохнуть на Бали «за себя и за того парня», и продолжать делиться подобными моментами в микроблоге.

«На всех фотографиях прекрасна, Регина Петровна»;

«Как всегда, высший класс»;

«Разве бывает так красиво? У нас дождь туман и бешеная серость»;

«Заряжайся солнышком за всех нас, жителей центральной части России, где затянулась осень. Чтобы потом подарить нам свою энергию и позитив!» — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тодоренко выложила пляжное фото с бесконечно длинными ногами.