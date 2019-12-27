Видео из Шереметьево, где самолет выкатился с рулежной дорожки

Видео с места авиаинцидента в столичной гавани, публикует 5-tv.ru.

Пассажиры самолета, выкатившегося за пределы рулежной дорожки на грунт в аэропорту «Шереметьево», вылетят резервным бортом. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота», которой принадлежит лайнер.

«Пассажиры будут отправлены в Самару резервным бортом в 09.05 (московское время). В настоящее время выясняются причины произошедшего», — говорится в сообщении.

Во время инцидента пассажиры высаживались через заднюю дверь воздушного судна штатным способом, никто из них не пострадал. Самолет также не получил никаких повреждений. На работе воздушной гавани произошедшее не отразилось. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет выкатился за пределы рулежной дорожки в «Шереметьево».

5-tv.ru

В авиакомпании также отметили, что после выкатывания самолета на грунт пассажиров высадили через заднюю дверь воздушного судна. Пострадавших нет, борт повреждений не получил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет, выполнявший рейс по маршруту «Москва — Самара», выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту «Шереметьево».