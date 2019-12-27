«Не могу описать, страшно»: пассажирка рухнувшего в Казахстане самолета о ЧП

Выжившая пассажирка рухнувшего в Казахстане самолета рассказала о происшествии. Воздушное судно упало вскоре после влета в аэропорте Алма-Аты 27 декабря.

По словам женщины, взлет почему-то произошел позже, чем было положено по расписанию. Пассажирка задремала во время инструктажа перед полетом, а по пробуждении узнала, что самолет уже дважды набирал и терял высоту.

«Самолет криво летел. Все было как в кино: вопли, крики, плач людей. Я не могу все это описывать, страшно очень. Потом удар, грохот, и прямо передо мной железяка какая-то закрыла — выхода не было», — цитирует женщину РИА Новости.

Пассажирка также отметила, что слышала «страшный звук» — по ее мнению, он мог исходить от двигателя. Выбираться из рухнувшего самолета ей пришлось по крылу воздушного судна.

По последним данным, которыми поделился находящийся на месте происшествия обозреватель Денис Кривошеев, назвать это прерванным взлетом нельзя — самолет успел оторваться от земли. В воздухе судно повело влево и оно налетело на несколько световых приборов. После этого, отмечает Кривошеев, борт должен был совершить посадку перед собой, но отчего-то ушел вправо, где зацепил бетонное ограждение и врезался в дом.

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Официальные соболезнования в связи с трагедией выразило Посольство России в Казахстане. Дипломатическое ведомство разместило на своей странице в Facebook официальное обращение к семьям пассажиров и экипажа.

«Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим в этой трагедии желаем скорейшего выздоровления и воссоединения со своими семьями», — значится в публикации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что число погибших в авиакатастрофе в Казахстане выросло до 15 человек.