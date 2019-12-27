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  4. Число погибших в авиакатастрофе в Казахстане выросло до 15 человек

Число погибших в авиакатастрофе в Казахстане выросло до 15 человек

, 9:24 | Анастасия Игонина Видео 232

Среди выживших — 60 человек, им оказана медицинская помощь.

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Фото, видео: Facebook / Denis Krivosheyev, /sterling.kz

Число жертв авиакатастрофы в Казахстане выросло до 15 человек, один из пассажиров скончался в больнице.

Помощь оказана 60 выжившим после крушения самолета в Казахстане. ЧП произошло утром 27 декабря.

Всего в медицинские учреждения доставлено 66 человек, находившихся на борту воздушного судна, из них госпитализированы — 50.

По сообщению экономического обозревателя Дениса Кривошеева, который находится на месте событий, в здании аэропорта Алма-Аты специальные службы проводят работу с родными и близкими пассажиров рейса. Специалисты выясняют имена тех пострадавших и погибших, чьи документы не были обнаружены на месте крушения.

Самолет компании Bek Air утром в пятницу вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан. Воздушное судно вскоре после взлета потеряло высоту, протаранило бетонную ограду и врезалось в стоящее рядом здание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что появились новые подробности крушения самолета в Казахстане.

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