Где еще используются самолеты Fokker 100, подобные тому, что упал в Казахстане

Самолет Fokker 100 — это среднемагистральный лайнер. Он способен брать на борт до 100 пассажиров, совершать полеты на расстояние около трех тысяч километров.

Производился с 1986 года в Нидерландах совместно другими мировыми компаниями. В частности, элементы фюзеляжа делали в Германии, крылья — в северной Ирландии, двигатели — в Великобритании.

Всего было изготовлено 283 воздушных судна. В 1997 году производство было остановлено. Несмотря на это, более 100 лайнеров продолжают летать в 47 авиакомпаниях мира.

За годы эксплуатации с самолетами этого типа произошло 18 аварий. Причем две из них в Казахстане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что траур объявлен в Казахастане 28 декабря в связи с авиакатастрофой в аэропорту Алма-Аты.