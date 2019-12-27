Траур объявлен в Казахстане 28 декабря в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате

В Казахстане этим утром потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Bek Air. Лайнер вылетел из аэропорта Алма-Аты, при взлете потерял высоту и рухнул.

На борту, по уточненным данным, находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Чудо, что самолет не загорелся, многие смогли спастись. Первые свидетели рассказывают о том, что им пришлось пережить — сначала лайнер немного набрал высоту, началась тряска, затем столкновение и крушение, крики. В этом момент кому-то удалось выломаться аварийную дверь и люди смогли выбраться. По уточненным данным МВД Казахстана, погибли 12 человек, 49 — пострадали.

Сейчас на месте трагедии работает более тысячи спасателей, все выжившие доставлены в клиники.

Президент Казахстана объявил 28 декабря общенациональным днем траура в связи с гибелью людей.

С последней информацией Денис Кривошеев.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажирка рухнувшего в Казахстане самолета рассказала о ЧП.