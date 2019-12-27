  1. Пятый канал
  4. Траур объявлен в Казахстане 28 декабря в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате

Траур объявлен в Казахстане 28 декабря в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате

, 10:20 Эфирная новость 66

По уточненным данным МВД Казахстана, погибли 12 человек, 49 — пострадали.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Facebook /sterling.kz, 5-tv.ru

В Казахстане этим утром потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Bek Air. Лайнер вылетел из аэропорта Алма-Аты, при взлете потерял высоту и рухнул.

На борту, по уточненным данным, находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Чудо, что самолет не загорелся, многие смогли спастись. Первые свидетели рассказывают о том, что им пришлось пережить — сначала лайнер немного набрал высоту, началась тряска, затем столкновение и крушение, крики. В этом момент кому-то удалось выломаться аварийную дверь и люди смогли выбраться. По уточненным данным МВД Казахстана, погибли 12 человек, 49 — пострадали.

Сейчас на месте трагедии работает более тысячи спасателей, все выжившие доставлены в клиники.

Президент Казахстана объявил 28 декабря общенациональным днем траура в связи с гибелью людей.

С последней информацией Денис Кривошеев.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажирка рухнувшего в Казахстане самолета рассказала о ЧП.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.77
0.05 68.50
0.09
Эротический гороскоп на 27 декабря: Близнецы и Стрельцы, долой скромность!

Последние новости

10:44
«Боже, благослови россиянок!»: Ирина Шейк снялась топлес
10:35
Где еще используются самолеты Fokker 100, подобные тому, что упал в Казахстане
10:28
По меньшей мере 19 машин столкнулись под Москвой — кадры с места
10:20
Траур объявлен в Казахстане 28 декабря в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате
10:18
«Сводит с ума!»: сестры Кардашьян сделали групповое фото в вечерних платьях
10:06
«Пример другим главам»: Генсек Федерации бокса России — о поединке Кадырова с Емельяненко

Сейчас читают

«Русская Кардашьян» в облегающих лосинах продемонстрировала пышные бедра
«Нашла достойного мужика?»: фото Лободы с конем наделало много шума в сети
«Кукленок»: фото Пугачевой с дочкой Лизой умилило поклонников

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]