Видео из больницы после крушения самолета Fokker 100 в Казахстане

В медучреждениях Казахстана продолжают оказывать помощь пострадавшим при крушении самолета и их близким. Появилась первая видеозапись из одного из медучреждений республики.

В кадре видно, что в настоящее время больница заполнена посетителями. В холле уже заготовлены каталки для экстренного приема новых пациентов в тяжелом состоянии. Там же организован мобильный пункт консультации граждан.

Также стало известно о смерти капитана рухнувшего воздушного судна — имя пилота Марата Муратбаева появилось в списке погибших в катастрофе. Трагичную новость подтвердили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития государства.

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Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что траур объявлен в Казахстане 28 декабря в связи с авиакатастрофой в аэропорту Алма-Аты.