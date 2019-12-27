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  4. Видео из больницы после крушения самолета Fokker 100 в Казахстане

Видео из больницы после крушения самолета Fokker 100 в Казахстане

, 11:20 | Анастасия Игонина Видео 76

Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим и их близким — крушение борта произошло утром 27 декабря.

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Фото, видео: Facebook / sterling.kz, RT

В медучреждениях Казахстана продолжают оказывать помощь пострадавшим при крушении самолета и их близким. Появилась первая видеозапись из одного из медучреждений республики.

В кадре видно, что в настоящее время больница заполнена посетителями. В холле уже заготовлены каталки для экстренного приема новых пациентов в тяжелом состоянии. Там же организован мобильный пункт консультации граждан.

Также стало известно о смерти капитана рухнувшего воздушного судна — имя пилота Марата Муратбаева появилось в списке погибших в катастрофе. Трагичную новость подтвердили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития государства.

Ok.ru /371556569449

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что траур объявлен в Казахстане 28 декабря в связи с авиакатастрофой в аэропорту Алма-Аты.

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