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  4. У самолета, летящего из Багдада в Минск, отказал автопилот

У самолета, летящего из Багдада в Минск, отказал автопилот

, 11:22 | Нюра Незванова Срочная новость 104

Лайнер готовится к посадке в аэропорту Ростовской области.

У самолета, летящего из Багдада в Минск, отказал автопилот. В настоящий момент воздушное судно готовится совершить посадку в аэропорту Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.

Информация уточняется.

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