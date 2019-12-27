У самолета, летящего из Багдада в Минск, отказал автопилот. В настоящий момент воздушное судно готовится совершить посадку в аэропорту Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.
Информация уточняется.
Сегодня, 11:22 | Нюра Незванова Происшествия Срочная новость 104
Лайнер готовится к посадке в аэропорту Ростовской области.
У самолета, летящего из Багдада в Минск, отказал автопилот. В настоящий момент воздушное судно готовится совершить посадку в аэропорту Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.
Информация уточняется.
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