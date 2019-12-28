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Видео: Старшая дочь Екатерины Климовой выступила на финальном концерте в школе

, 9:15 | Алиса Старжевская Видео 23

Красавица Елизавета Хорошилова в этом году заканчивает 11 класс.

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Фото, видео: Instagram @klimovagram

Екатерина Климова счастливая мама четверых детей. За плечами актрисы три брака. От первого мужа ювелира Ильи Хорошилова актриса воспитывает 17-летнюю дочь Лизу. Недавно девушка выступила на предновогоднем концерте в родной школе, пишет Teleprogramma.pro.

Звездная мама не смогла пропустить выступление старшей дочери — Климова с удовольствием делилась с подписчиками самыми интересными моментами концерта в сторис своего личного блога.

Instagram @klimovagram

Дочка знаменитости для выступления выбрала элегантный наряд в классическом стиле — светлое платье-карандаш с поясом и бежевые туфли-лодочки. Перед зрителями 17-летняя Елизавета трогательно исполнила одну из новогодних композиций.

За музыкальным выступлением пристально следили преданные слушатели юной певицы — 13-летний брат Матвей Петренко и четырехлетняя сестра Белла Месхи. Мальчик заботливо придерживал малышку, пока та наблюдала за концертным номером Лизы, сидя на коленках Матвея.

При этом, как отмечает издание, Елизавета Хорошилова не планирует становиться певицей в будущем. Девушка уже определилась с профессией — после школы она поступает на факультет журналистики. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Климова прокомментировала свой развод с Месхи.

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