Видео: Старшая дочь Екатерины Климовой выступила на финальном концерте в школе

Екатерина Климова счастливая мама четверых детей. За плечами актрисы три брака. От первого мужа ювелира Ильи Хорошилова актриса воспитывает 17-летнюю дочь Лизу. Недавно девушка выступила на предновогоднем концерте в родной школе, пишет Teleprogramma.pro.

Звездная мама не смогла пропустить выступление старшей дочери — Климова с удовольствием делилась с подписчиками самыми интересными моментами концерта в сторис своего личного блога.

Instagram @klimovagram

Дочка знаменитости для выступления выбрала элегантный наряд в классическом стиле — светлое платье-карандаш с поясом и бежевые туфли-лодочки. Перед зрителями 17-летняя Елизавета трогательно исполнила одну из новогодних композиций.

За музыкальным выступлением пристально следили преданные слушатели юной певицы — 13-летний брат Матвей Петренко и четырехлетняя сестра Белла Месхи. Мальчик заботливо придерживал малышку, пока та наблюдала за концертным номером Лизы, сидя на коленках Матвея.

При этом, как отмечает издание, Елизавета Хорошилова не планирует становиться певицей в будущем. Девушка уже определилась с профессией — после школы она поступает на факультет журналистики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Климова прокомментировала свой развод с Месхи.