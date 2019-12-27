Мария Захарова зажигательно станцевала под рок-н-ролл на корпоративе в МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Instagram опубликовала видеоролик, снятый на корпоративе Департамента информации и печати ведомства.
На кадрах дипломат со своим заместителем Артемом Кожиным «отжигает» под аккомпанемент российского короля рок-н-ролла Дениса Мажукова, положив начало вечеринке.
«Официальный представитель и заместитель официального представителя открывают „корпоратив“ Департамента информации и печати МИД России. Ударно работаем — ударно отдыхаем!» — написала Мария Захарова в оглавлении поста.
Подписчики представителя внешнеполитического ведомства РФ в комментариях отметили талант к танцам обоих дипломатов. Сама Мария Захарова снискала массу восторженных комплиментов.
«Ножки огонь!»
«Это не женщина! Это чудо расчудесное! Восторг!»
«Как повезло (Сергею — Прим.ред.) Лаврову с кадрами!»
«Хороша Маша, радуюсь, что наша!»
«В Дагестан приезжайте! Научим лезгинку танцевать!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Захарова отреагировала на давление на журналистов Sputnik в Таллине.