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  4. Мария Захарова зажигательно станцевала под рок-н-ролл на корпоративе в МИД

Мария Захарова зажигательно станцевала под рок-н-ролл на корпоративе в МИД

, 12:33 | Василий Заика Видео 177

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства вместе со своим замом положили начало вечеринке Департамента информации и печати.

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Фото, видео: Instagram @mzakharovamid

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Instagram опубликовала видеоролик, снятый на корпоративе Департамента информации и печати ведомства.

На кадрах дипломат со своим заместителем Артемом Кожиным «отжигает» под аккомпанемент российского короля рок-н-ролла Дениса Мажукова, положив начало вечеринке.

«Официальный представитель и заместитель официального представителя открывают „корпоратив“ Департамента информации и печати МИД России. Ударно работаем — ударно отдыхаем!» — написала Мария Захарова в оглавлении поста.

Подписчики представителя внешнеполитического ведомства РФ в комментариях отметили талант к танцам обоих дипломатов. Сама Мария Захарова снискала массу восторженных комплиментов.

«Ножки огонь

«Это не женщина! Это чудо расчудесное! Восторг!»

«Как повезло (Сергею — Прим.ред.) Лаврову с кадрами!»

«Хороша Маша, радуюсь, что наша!»

«В Дагестан приезжайте! Научим лезгинку танцевать!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Захарова отреагировала на давление на журналистов Sputnik в Таллине.

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