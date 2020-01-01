  1. Пятый канал
  4. Житель Сингапура, который в 52 выглядит на 20, поразил юзеров своей красотой

Житель Сингапура, который в 52 выглядит на 20, поразил юзеров своей красотой

, 8:06 | Алиса Старжевская Видео 1 223

Фотограф Чуандо Тан рассказал, как ему удалось «остановить время».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @chuando_chuandoandfrey

Чуандо Тан уже который год поражает подписчиков своего личного блога в Instagram — блогер в 52 года выглядит на 20. Фотограф рассказал, как ему удается выглядеть сногсшибательно, пишет «Дни.ру».

Началось все с того, что Чуандо в социальной сети выкладывал свои работы — снимки других людей, а после начал делиться и своими селфи.

Фотографии подкаченного блогера сразу вызвали ажиотаж среди его подписчиков, люди буквально засыпали Тана вопросами, как ему удается держать себя в такой форме.

По словам сингапурца, он ведет активный образ жизни и правильно питается. Завтрак атлета состоит из шести яиц, сваренных вкрутую — желтка он съедает всего два из-за высокого содержания холестерина.

Здоровым и спортивным его тело становится благодаря ежедневным тренировкам и сну — полчаса Чуандо отводит на силовые упражнения, после которых следуют кардионагрузки и плавание. Засыпает модель не позже 23:00.

Косметические средства и омолаживающие инъекции Тан не использует — умывается мужчина обычным гелем, после которого наносит на кожу увлажняющий крем.

Ранее 5-tv.ru писал, что помолодевшая Ирина Безрукова сразила публику на светском вечере.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.91
-0.12 69.38
0.04
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году

Последние новости

9:11
Объявлены все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
8:38
Наоми Кэмпбелл подвела итоги года в розовом плаще из страусиных перьев от Valentino
8:22
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году
8:06
Житель Сингапура, который в 52 выглядит на 20, поразил юзеров своей красотой
7:50
«Кускунский Хатико»: Пес три месяца ждет хозяев на трассе в Красноярском крае
7:34
«Превращаемся в „Снегурочек“»: Безрукова поделилась новогодними воспоминаниями

Сейчас читают

«Без трусов, феноменально»: Лобода взбудоражила фанатов «новогодним» нарядом
Жильцов дома в центре Москвы экстренно эвакуировали
Швейцарский журналист рассказал, что поразило его во время интервью с Путиным

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]