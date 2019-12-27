Лавров: У России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат G8

У России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат «Большой восьмерки». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, подчеркнув, что не случайно ключевые вопросы глобальной экономики и политики сейчас успешно ведутся в рамках «Группы двадцати». А у России есть еще и другие площадки — БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.

Напомним, «Большая восьмерка» существовала с 1998-го по 2014 год. После присоединения Крыма участники G8 решили не ехать на запланированный саммит в Сочи и собрались в Брюсселе без России. В Москве еще тогда заявили, что язык санкций контрпродуктивен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что конгресс США поддержал резолюцию против участия России в G7.