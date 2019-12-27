  1. Пятый канал
  4. Лавров: У России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат G8

Лавров: У России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат G8

, 15:23 Эфирная новость 37

Глава МИД РФ подчеркнул, что ключевые вопросы глобальной экономики и политики сейчас успешно ведутся в рамках «Группы двадцати».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /MFA Russia, 5-tv.ru

Тема:
БРИКС 101

У России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат «Большой восьмерки». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, подчеркнув, что не случайно ключевые вопросы глобальной экономики и политики сейчас успешно ведутся в рамках «Группы двадцати». А у России есть еще и другие площадки — БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.

Напомним, «Большая восьмерка» существовала с 1998-го по 2014 год. После присоединения Крыма участники G8 решили не ехать на запланированный саммит в Сочи и собрались в Брюсселе без России. В Москве еще тогда заявили, что язык санкций контрпродуктивен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что конгресс США поддержал резолюцию против участия России в G7.

Тема:
БРИКС 101
17 нояб
Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара
17 нояб
БРИКС: как «пятерка» стран формирует новое мироустройство вопреки желаниям США
15 нояб
Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам XI саммита в Бразилии
15 нояб
Страны БРИКС приняли декларацию по итогам саммита в Бразилии
15 нояб
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
14 нояб
Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой политике и экономике
14 нояб
Пленарное заседание стран БРИКС проходит в Бразилии
14 нояб
Владимир Путин встретился с лидерами Китая и Индии на саммите БРИКС в Бразилии
14 нояб
«Всеобъемлющее партнерство»: в Бразилии завершился первый рабочий день БРИКС
14 нояб
Путин раскрыл подробности того, как Россия смогла избежать рецессии

Читайте также

62.03
0.26 69.03
0.53
Эротический гороскоп на 27 декабря: Близнецы и Стрельцы, долой скромность!

Последние новости

16:55
«Старые волки дадут жару»: группа «Кино» выпустила первый концертный клип
16:49
Иван Телегин веселится с друзьями после объявления Пелагеи о разводе
16:42
Ракета-носитель «Рокот» успешно вывела на орбиту спутники связи и аппарат военного назначения
16:34
Новая песня Бузовой и блогера Манукяна ворвалась в русские хит-парады
16:27
Таксист в центре Петербурга избил и изнасиловал пассажирку
16:19
Фанаты подозревают, что Глюкоза использует силиконовые импланты

Сейчас читают

«Бедный Гарик»: Асмус снялась в откровенной сцене с Егором Кридом
Наталья Подольская в блестящем мини показала кошмарное «закулисье» корпоративов
«Королева зимы»: Арзамасова в коктейльном платье снялась в необычной позе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]