Волочкова раскрыла заветное новогоднее желание, которое исполнилось

Анастасия Волочкова не стесняется в новогоднюю ночь загадывать под бой курантов самые смелые желания. Уверенность в том, что чудеса возможны, появилась у нее еще в детстве.

«Обожаю Новый год, а он обожает меня. Новый год — это сказка, мы все взрослые дети, именно в этот период верим в чудеса и надеемся на исполнение желаний. Когда-то под Новый год много лет назад маленькая питерская девочка загадала желание стать известной балериной и исполнила его. Потому с тех самых пор я верю в чудеса!», — призналась Волочкова в интервью интернет-изданию «Ридус».

Артистка рассказала, что обычно встречает Новый год в поселке Новахово — в своем доме или с друзьями в местном ресторане. На праздничном столе у нее обязательно должны быть селедка под шубой, оливье, мандарины и елка. Правда, Анастасия призналась, что готовит все это не сама, а ее помощница Лола, она лишь помогает порезать ингредиенты и украсить блюда.

В этом году Волочкова собирается нарядиться Снегурочкой, а сразу после праздника улетит в Таиланд, на шикарную виллу в районе Лагуны.

«Затем отправлюсь на необитаемый остров Koh Yao Yai. Мне обещают полное погружение в природу, плавание с дельфинами, прекрасную погоду и шикарное настроение», — поделилась балерина.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы психолога и коуча Алены Никольской, как на Новый год правильно сформулировать свои желания.