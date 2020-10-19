«Я как Пугачева»: Собчак рассказала, что муж дарит ей каждое утро
Телеведущая назвала Константина Богомолова идеальным супругом.
Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак похвасталась подписчикам в Instagram тем, что ее супруг Константин Богомолов каждое утро дарит ей красивые букеты. Ксения назвала Богомолова «идеальным мужем» и продемонстрировала вчерашние и позавчерашние цветы в ванной комнате.
«Никто не поверит, у меня реально идеальный муж. Каждое утро цветочки здесь. Прямо я как Алла Пугачева: вся в цветах», — радуется Ксения в сторис.
Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов поженились в сентябре прошлого года. До этого телеведущая шесть лет состояла в браке с актером Максимом Виторганом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собчак показала фотографии нового коттеджа.
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