«Я как Пугачева»: Собчак рассказала, что муж дарит ей каждое утро

Телеведущая Ксения Собчак похвасталась подписчикам в Instagram тем, что ее супруг Константин Богомолов каждое утро дарит ей красивые букеты. Ксения назвала Богомолова «идеальным мужем» и продемонстрировала вчерашние и позавчерашние цветы в ванной комнате.

«Никто не поверит, у меня реально идеальный муж. Каждое утро цветочки здесь. Прямо я как Алла Пугачева: вся в цветах», — радуется Ксения в сторис.

Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов поженились в сентябре прошлого года. До этого телеведущая шесть лет состояла в браке с актером Максимом Виторганом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собчак показала фотографии нового коттеджа.