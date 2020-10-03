Собчак распереживалась накануне 39-летия, что Богомолов может бросить ее ради молодой
Телеведущая порассуждала, почему ее «седовласые друзья» уходят к двадцатилетним.
Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Скандально известная телеведущая Ксения Собчак за месяц до своего 39-летия начала всерьез переживать о своем возрасте. Звезда посетовала, что ее «седовласые друзья» все чаще выбирают для второго брака двадцатилетних девушек и задалась вопросом, почему же это собственно происходит.
«Разные поколения, разные книги и интересы… Но видимо хорошая кожа, запах и восхищение в глазах все-таки важнее для удовольствия жизни. Или нет? А то 39 скоро, я начинаю нервничать», — написала Собчак в своем микроблоге в Instagram.
К размышлениям теледивы подключились и фолловеры ее аккаунта. В комментариях разгорелись жаркие дискуссии по поводу того, во сколько мужчинам нужно жениться, как сохранить верность жене и не заглядываться на молодых.
«Женщина должна уметь привлекать своего мужчину. Это, конечно, сложно, прожив вместе лет так 15-20…»
«Юное тело им подавай!»
«Какая разница кто, с кем и почему. Мужчины разные и на ваш век их точно хватит», — комментировали подписчики.
Сама светская львица только год назад вышла замуж за Константина Богомолова, который на 7 лет старше Ксении. Их свадебное торжество произвело настоящий фурор: молодожены приехали к ЗАГСу в траурном катафалке, после чего поменяли транспорт на карету и направились в храм Вознесения Господня, чтобы пройти обряд венчания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кудрявцева и Собчак померились «горбатыми» носами.
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