От прелюбодеяния до венчания: скандальная история любви Собчак и Богомолова

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Оксана Тарасова
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Телеведущая и режиссер отметили вторую годовщину пышной и экстравагантной свадьбы, которую долго вспоминали в светских хрониках.

Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; Instagram @konbog75; Instagram @xenia_sobchak

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов женаты вот уже два года. В связи с памятной датой звезды разместили на своих страницах в посты-воспоминания о дне, когда они стали мужем и женой. Собчак отметила, что планка свадебного ******* (под «звездочками» в связи с требованиями цензуры скрыто слово, созвучное слову «трындец») была поднята ими очень высоко. Она пожелала, чтобы жизнь с супругом соответствовала надписи на их брачном катафалке: «Пока смерть не разлучит нас». Богомолов в своей публикации заявил, что вместе с любимой вот уже два года «парит над облаками». Однако история любви скандальной пары начиналась далеко не безоблачно.

Первым мужем Ксении Анатольевны, как известно, был актер Максим Виторган. С ним журналистка познакомилась на митинге. Отношения развивались весьма стремительно, и уже через четыре месяца после начала романа знаменитости провели тайную свадебную церемонию. Это было в феврале 2013 года. 18 ноября 2016-го телеведущая и артист стали родителями мальчика, которого назвали Платоном. О том, что Собчак и Виторган давно не живут вместе, стало известно в мае 2019 года, соответствующие слухи появились за год до того.

ТАСС / Геодакян Артем

«Добрый человек тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку. Месть не может находиться в зоне доброты, месть в любом виде, в злословии или поступках — всегда проявление зла», — писала тогда в своем блоге Собчак

«Очень хорошая, емкая формулировка, Ксения! Главное — повторять: „Я не специально!“ И можно воротить что угодно, в принципе. Для нас — людей, не любящих брать ответственность за свои поступки, ты кладезь!» — многозначительно отвечал в комментариях Виторган.

Константин Богомолов, который до романа с Собчак супружествовал с актрисой Дарьей Мороз и воспитывал их общую дочь Анну. Он развелся с первой женой в 2018-м, когда уже вовсю подозревался в связи с журналисткой.

ТАСС / Геодакян Артем

Впервые Константин и Ксения встретились в 2014 году — тогда будущая жена взяла интервью у режиссера для одного из телеканалов. Как признавалась сама, Богомолов показался ей умным, но скучным мужчиной. В 2018-м они встретились снова и тоже на интервью для популярного журнала. В долгом процессе согласования текста статьи и завязалась близость, хотя Собчак и пыталась прятать вспыхнувшие чувства.

«Любовь — единственное чувство, которое ты не в силах контролировать. У меня был период, когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-нибудь думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже. Потому что ты начинаешь думать об этом максимально. Это был сложный период, который мы по-разному переживали», — признавалась телеведущая.

Собчак продолжала публиковать старые фото с Виторганом, поддерживая иллюзию благополучной семейной жизни. С новым предметом страсти она посещала выставки и кинопремьеры, чем лишь подогревала сплетни.

На сближение пары окружающие обратили внимание в сентябре 2018-го, заметив оживленно беседующих драматурга и ведущую на выставке. Константин и Ксения старались скрыться от камер, но все тайное рано или поздно становится явным. Говорили даже, что на показе кровавой картины Ларса фот Триера «Дом, который построил Джек» голубки совсем расслабились и целовались на публике.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

В январе 2019 года любовный треугольник, который уже опасно искрил, произвел взрыв — в сеть попали кадры, на которых Максим Виторган якобы дерется с соперником. Событие стало сенсацией, хотя и ставилось под сомнение как возможный пиар-ход. Тем не менее, в прессе писали, что уязвленный муж Собчак разыскал ее любовника в кафе, напал и разбил ему нос! Коллеги с упоением шутили об инциденте в своих телешоу, называя драку «светской дуэлью», срежиссированной Ксенией Анатольевной.

Скандал не помешал отношениям журналистки и драматурга. Вскоре после него они перестали скрывать роман, познакомили детей, а в августе 2019-го стало известно об официальном разводе Собчак и Виторгана. Их общий сын Платон носит двойную фамилию, родители сохраняют позитивные отношения и цивилизованно решают вопросы относительно совместного воспитания.

В девках Собчак ходила недолго. Уже в сентябре она разъезжала в свадебном катафалке с новым мужем. Москву без преувеличения потрясло хоррор-шоу в исполнении молодоженов. Траурно-брачная процессия привела звезд и гостей к храму Вознесения Господня, где состоялось венчание. Позже невеста исполнила стриптиз в сопровождении группы танцоров, наряженных в эротические костюмы, под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня».

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

На эксцентричном празднике любви присутствовали такие звезды, как Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Андрей Малахов, Константин Эрнст, Дмитрий Песков, Татьяна Навка и многие другие. Торжество отметили в Петровском пассаже в окружении 300 гостей. Ужин для них обошелся в 12 миллионов рублей. Этот брак, уверены Собчак и Богомолов, продлится до гробовой доски, вероятно, совместной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал обо всех бывших возлюбленных Ксении Собчак.

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