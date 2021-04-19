«Развода можно было избежать»: Мороз впервые назвала причину ухода от Богомолова

Актриса Дарья Мороз призналась, что не жалеет о разводе с режиссером Константином Богомоловым. Но если можно было бы повернуть время вспять, скорее всего, она бы этого не допустила. Об истинной причине разлада в семье звезда поговорила с телеведущим Борисом Корчевниковым.

В браке с Богомоловым Мороз прожила восемь лет. У влюбленных родилась дочь Анна. Казалось, у супругов большое и светлое будущее. Но вскоре отношения сошли на нет. Любовь прошла, остались лишь взаимные претензии и мелкие обиды. В 2018 году пара официально расторгала брак.

В беседе Дарья заявила, что была инициатором разрыва. Но что именно стало последней каплей, уточнить не смогла.

«Не знаю, почему так случилось. Это сложно. Я думаю, что я была недостаточно мудрой, чтобы сглаживать какие-то неравномерности в семье. Если бы я была мудрее, то вот этого начавшегося процесса (развода — Прим.ред.) можно было бы избежать. Потом он стал необратимым», — сказала актриса.

Дарья Мороз отметила, что сейчас в ее жизни все хорошо. Она продолжает общаться с Константином Богомоловым и очень рада, что расставание прошло без громких скандалов. Благодаря этому, в частности, наследница знаменитостей не получила психологической травмы.

«Как люди мы друг друга не потеряли. Это самое важное. Мое чувство к Косте — дружеское, человеческое, родственное, какое угодно. Оно, конечно, может быть названо и любовью. Просто оно приняло иную форму любви», — заключила Дарья Мороз.

Instagram @d_moroz

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Дарья Мороз отреагировала на слухи о своей «тайном» романе с актером Павлом Прилучным.